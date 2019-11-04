Калининград, 4 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Официальные празднования Дня народного единства в Калининградской области стартовали ещё 1 ноября, с проведения «Большого этнографического диктанта», который в этом году проходил на 44 площадках региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 ноября. А 2 ноября во Фридландских воротах Калининграда состоялась акция «Надень народное». Желающие могли бесплатно посетить выставку исторических костюмов из разных регионов России, послушать хоровой ансамбль народной музыки «Летавица», ознакомиться с предметами быта первых переселенцев в Калининградскую область.

Gov39.ru Фестиваль национальных культур в Озерске

В Озёрске 2 ноября состоялся этап областного фестиваля нацкультур «В единстве народов — сила России», а основная масса мероприятий прошла накануне, 3 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». По всему региону работали 26 площадок: 12 в Калининграде и 14 в других муниципалитетах. Специальные программы работают в музеях, театрах, концертных организациях, ДШИ и других площадках. Мероприятия и акции завершаться 7 ноября.

Сегодня, 4 ноября, в Доме искусств в Калининграде состоится большой праздничный концерт, который завершиться выступлением народной артистки РФ Екатерины Шавриной.

С обращением по поводу праздника к жителям региона обратился и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «На историческом опыте нашего государства мы с вами знаем, что в самые сложные времена именно сплоченность народа становилась той силой, которая вела страну к успеху», — в частности, сказал он. Поздравление губернатора цитирует его пресс-служба.