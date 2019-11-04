Екатеринбург, 4 ноября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дорожная разборка между водителями грузовой «Газели» и «Лады» в переулке Базовом закончилась стрельбой. Как сообщает информационный портал Е1, по данному факту полиция города проводит проверку по итогам которой будет принято решение.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

«В настоящее время сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента», — сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что с заявлением в полицию обратился водитель автомобиля «Лада».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Екатеринбурге произошёл днём 2 ноября. Около 14:30 по местному времени во время движения в переулке Базовом два водителя повздорили из-за сложной ситуации на дороге. После этого водитель «Лады», в машине которого находились жена и ребёнок, остановил машину и вышел поговорить. По его словам, ему показалось, что водитель «Газели» хочет извиниться за дорожный инцидент, однако водитель грузовой машины открыл стрельбу из пистолета. К счастью, никто не пострадал.