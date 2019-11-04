Томск, 4 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Томске 4 ноября на Новособорной площади состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, зрителями концерта стали более двух тысяч человек.

Tomsk.gov.ru День народного единства в Томске

Томичей с праздником поздравил замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

«Это великий праздник, ставший символом мира и согласия всех народов, проживающих в нашей стране и, конечно, в Томской области», — сказал он.

Всего в Томской области ко Дню народного единства приурочено более 300 мероприятий, в том числе «Ночь искусств» и Большой этнографический диктант.

Как сообщало ИА REGNUM, томичам в День народного единства пожелали мира и добра.