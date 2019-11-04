Челябинск, 4 ноября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Жизнь в каждом уголке Челябинской области должна стать лучше. Об этом написал губернатор Алексей Текслер в Instagram, поздравляя земляков с Днём народного единства.

Kremlin.ru Алексей Текслер

Он отметил, что в регион живут добрые, трудолюбивые, отзывчивые, неравнодушные — замечательные люди, которые, как и предки, готовы работать и созидать. Он также подчеркнул, что многие народы все вместе проходили через трудности и старались для потомков.

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«Перед нами простой и понятный путь. Жизнь в Челябинской области должна стать лучше. В каждом уголке региона», — написал Текслер.

Он добавил, что эта задача — его главная. И отметил, что ему помогает поддержка населения региона. Губернатор выразил признательность каждому челябинцу и поблагодарил как за труд, так и за любовь к своему краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 4 ноября отмечается День народного единства. Впервые его отпраздновали в 2005 году, а посвящён он событиям 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского вошло в Москву.