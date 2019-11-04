Москва, 4 ноября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол, являющийся чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) не считает интересным для себя бой с другим российским боксёром —Сергеем Ковалёвым, являющимся экс-чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO). Об этом сам Бивол рассказал 4 ноября изданию «Советский спорт».

Twitter.com/bivol_d Дмитрий Бивол

«Если честно, бой с Ковалевым мне не очень интересен», — заявил Бивол и добавил, что он очень уважает Ковалёва как спортсмена и считает его «чемпионом по жизни».

Также он отметил, что сомневается, что такой бой был бы интересен фанатам, особенно после такого тяжелого нокаута Ковалёва и подчеркнул, что у Ковалёва могут быть свои планы, а сам он не задумывался о возможности такого боя.

«По-человечески я рад, что он добился больших высот в жизни. Он многое доказал, а нужен ли ему этот бой — не знаю», — заключил Дмитрий Бивол.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Ковалёв объяснил причины своего проигрыша нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу, являющемуся чемпионом мира по версии четырех организаций, в поединке, проходившем 3 ноября в Лас-Вегасе.