Мюнхен, Германия, 4 ноября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» является экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Daily Mail.

Pianetagenoa1893.net Массимилиано Аллегри

По информации издания, руководство «Баварии» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, с 2014 по 2019 год Аллегри возглавлял «Ювентус». Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат Италии, а также четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Кроме того, команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила с поста главного тренера Нико Ковача, который возглавлял команду с лета 2018 года.