Москва, 4 ноября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Москве 5 ноября может быть установлен абсолютный температурный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным Гидрометцентра, во вторник, 5 ноября, воздух в Москве прогреется до 12−14 градусов тепла.

Таких показателей для 5 ноября в столице не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах. Тогда воздух в столице прогревался до 10,3 градуса.

Сейчас в Центральную Россию поступает теплый воздух с Балканского полуострова, что и формирует аномальную для ноября теплую погоду.