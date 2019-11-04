Киев, 4 ноября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. РФ должна компенсировать Украине «экономические, моральные и материальные убытки» в результате войны Украины с республиками Донбасса. Об этом в интервью газете «Сегодня», опубликованном 3 ноября, заявила экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В украинском СМИ отметили, что интервью записывалось до того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о так называемых репарациях, которые Россия якобы должна выплатить Украине за войну в Донбассе.

Журналист газеты «Сегодня» отметила, сославшись на прошедший ранее инвестиционный форум в Мариуполе с участием президента Украины Владимира Зеленского, что в Мариуполе не было сказано о том, что якобы Россия должна Украине выплачивать так называемые репарации и возместить разрушения Донбасса в результате войны. На что депутат ответила, что «речь должна идти не только о репарациях».

«Это один огромный кусок тех претензий, которые мы должны выставлять России, с которыми мы дальше должны идти и в международные суды и, очевидно, рассчитывать на политическую поддержку международных партнеров в том, чтобы РФ, признавая свою вину за эту агрессию, за уничтожение и разрушение наших территорий, за убийство наших людей, компенсировала экономические, моральные и материальные убытки, не говоря уже о восстановлении территорий, полного суверенитета и независимости Украины», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Политик также выразила обеспокоенность тем, что нынешняя украинская власть «уже все меньше… видит роль РФ в этом конфликте (войне Украины против ДНР и ЛНР — ИА REGNUM)».

«Пошла риторика от новых советников секретаря СНБО и президента, что нам надо достичь примирения внутри страны с оккупированными территориями… Это очень опасное изменение акцентов в риторике, которая может стоить нам поддержки международных партнеров», — подытожила депутат.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина не должна за свой счет восстанавливать разрушенную инфраструктуру республик Донбасса, если ДНР и ЛНР когда-либо войдут в состав Украины. Чиновник заявил, что Россия, которую Криклий назвал «страной-агрессором», должна выплачивать Украине репарации. Отметим, что украинская власть заявляет, что на Донбассе идет война Украины со «страной-агрессором», которой они считают РФ.

За восстановление Донбасса пусть платит РФ — министр инфраструктуры Украины