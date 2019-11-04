РФ должна компенсировать Украине убытки от войны в Донбассе — депутат Рады
Киев, 4 ноября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. РФ должна компенсировать Украине «экономические, моральные и материальные убытки» в результате войны Украины с республиками Донбасса. Об этом в интервью газете «Сегодня», опубликованном 3 ноября, заявила экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В украинском СМИ отметили, что интервью записывалось до того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о так называемых репарациях, которые Россия якобы должна выплатить Украине за войну в Донбассе.
Журналист газеты «Сегодня» отметила, сославшись на прошедший ранее инвестиционный форум в Мариуполе с участием президента Украины Владимира Зеленского, что в Мариуполе не было сказано о том, что якобы Россия должна Украине выплачивать так называемые репарации и возместить разрушения Донбасса в результате войны. На что депутат ответила, что «речь должна идти не только о репарациях».
Политик также выразила обеспокоенность тем, что нынешняя украинская власть «уже все меньше… видит роль РФ в этом конфликте (войне Украины против ДНР и ЛНР — ИА REGNUM)».
ИА REGNUM напоминает, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина не должна за свой счет восстанавливать разрушенную инфраструктуру республик Донбасса, если ДНР и ЛНР когда-либо войдут в состав Украины. Чиновник заявил, что Россия, которую Криклий назвал «страной-агрессором», должна выплачивать Украине репарации. Отметим, что украинская власть заявляет, что на Донбассе идет война Украины со «страной-агрессором», которой они считают РФ.
За восстановление Донбасса пусть платит РФ — министр инфраструктуры Украины