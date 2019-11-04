Москва, 4 ноября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 2017

После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому российский лидер посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.

Далее состоится торжественный прием, в ходе которого глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы гражданам зарубежных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Вечером 4 ноября Владимир Путин посетит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который состоится в концертном зале Зарядье.