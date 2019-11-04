Петропавловск-Камчатский, 4 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В День народного единства на Камчатке прошёл митинг, на котором граждане и представители политических партий выразили недоверие губернатору края Владимиру Илюхину и его правительству, партии «Единая Россия». Свои претензии участники митинга записали в резолюции, адресованной губернатору, Законодательному собранию региона и в администрацию президента России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено ИА Кам 24 специально для ИА REGNUM Жители Камчатки на митинге выразили недоверие губернатору и «ЕР»

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В митинге приняли участие не менее 150 человек, что для малонаселённого региона считается довольно массовым собранием. Граждане настаивают на том, что рыбные богатства Камчатки являются достоянием народа. Они потребовали, чтобы все рыбные ресурсы, добываемые в водах полуострова, реализовывались через биржу, которую необходимо создать. Люди хотят понимать, куда уходят колоссальные средства от продажи камчатских биоресурсов.

Также камчатцы потребовали, чтобы отчёты о расходовании бюджета публиковались в открытом доступе и на доступном и понятном языке, не требующем специального образования. В числе требований — отмена огромных региональных доплат к пенсиям и прочих «золотых парашютов» губернатору Владимиру Илюхину и чиновникам его правительства. Участники митинга также потребовали обязать министерства региона отчитываться о полученных и израсходованных бюджетных средствах. Особенно много критики звучало в адрес минздрава и министерства ЖКХ.

Камчатцы настаивают на том, что каждый житель региона должен иметь право на вылов рыбы, а также — на получение «природной ренты» — отчислений от реализации рыбных богатств полуострова. Также жители Камчатки требуют усилить борьбу с коррупцией, повысить стоимость патента на трудовую деятельность иностранцев на Камчатке.

В течение недели общественные активисты намерены продолжить сбор подписей под резолюцией, затем документ будет направлен адресатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России празднуют День народного единства.

Первого мая на Камчатке прошли массовые акции протеста, на которых граждане также выражали недоверие правительству губернатора Илюхина. Тогда Камчатка стала единственным регионом в ДФО, где власти запретили проход партийных колонн по площади, при этом агитация за «Единую Россию» велась открыто. Полицейские задерживали представителей оппозиции, причем, парламентских партий «Справедливая Россия», КПРФ. Задерживали активистов не за нарушения, а просто так — многих, вообще, на дому, ещё до того, как они успели утром выйти на улицу. Их отвозили в полицейский участок и держали там до начала демонстрации. После этого в некоторых регионах ДФО прошли пикеты у офисов «Единой России» — партии власти предложили покинуть Дальний Восток. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с осуждением действий губернатора Илюхина и его правительства.