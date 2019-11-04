Надаль стал первой ракеткой мира, опередив Джоковича
Париж, 4 ноября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Испанский теннисист РафаэльНадаль стал первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича. Обновлённый рейтинг 4 ноября опубликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Надаль дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже, после чего снялся из-за травмы. Джокович, в свою очередь, выиграл турнир, но, несмотря на это, уступил первую строчку.
Также в первой десятке произошли следующие изменения. Стефанос Циципас (Греция) поднялся на шестое место, опередив Александра Зверева (Германия). Маттео Берреттини (Италия) стал восьмым, Роберто Баутиста-Агут (Испания) — девятым, ГаэльМонфис (Франция) — десятым.
Из российских теннисистов Даниил Медведев сохранил за собой четвёртую строчку рейтинга, Карен Хачанов опустился с восьмого места на 17-е, а АндрейРублёв — с 22-го на 23-е.
Рейтинг ATP от 4 ноября:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9585.
- Новак Джокович (Сербия) — 8945.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6190.
- Даниил Медведев (Россия) — 5705.
- Доминик Тим (Австрия) — 5025.
- Стефанос Циципас (Греция) — 4000.
- Александр Зверев (Германия) — 2945.
- Маттео Берреттини (Италия) — 2670.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2530.