Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Jean-Baptiste Bellet Паркет площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке

Игра прошла на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 92:113.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Никс» Маркус Моррис, набравший 28 очков в матче. Ещё 22 очка набрал его коллега по клубу — защитник Ар Джей Барретт.

В составе победителей самым результативным стал защитник Де'Аарон Фокс. У его одноклубника — защитника Бадди Хилда, 22 очка в игре.

Отметим, это пятый проигрыш «Никс» в последних шести матчах регулярного сезона НБА. Для «Сакраменто» данная победа стала второй подряд после пяти поражений.