Индианаполис, США, 4 ноября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра состоялась на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 108:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, который смог набрать в матче 26 очков. Ещё 22 очка набрал его одноклубник — защитник Малколм Брогдон, а израильский форвард клуба Ти Джей Лиф оформил дабл-дабл в матче с 13 очками и 15 подборами.

У «Чикаго» самым результативным стал защитник Зак Лавин, который набрал 21 очко за игру. Его коллега по клубу — форвард Уэнделл Картер, оформил дабл-дабл в матче с 20 очками и 10 подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Индианы» и четвертое поражение «Буллз» в последних пяти матчах.