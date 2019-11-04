Лос-Анджелес, США, 4 ноября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:94.

(сс) tookapic Матч НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Донован Митчелл, который записал на свой счёт 36 очков. Кроме того, дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов оформил Руди Гобер.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал Кавай Леонард, набравший 30 очков.

Отметим, что для «Клипперс» эта победа стал второй подряд, а «Юта» потерпела второе поражение кряду.