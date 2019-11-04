Курган, 4 ноября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в обращении к землякам назвал День народного единства праздником, который вобрал в себя силу характера жителей России и любовь к Отчизне. И отметил, что в Зауралье начаты серьёзные преобразования.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Шумков вспомнил изречения из «Повести временных лет», арабского историка Аль-Масуди, российского летописца Василия Ключевского, описания смуты 1612 года Авраамия Палицына, писателя-фронтовика Бориса Васильева, а также президента России Владимира Путина.

«В истории России много примеров, доказывающих, что сплотившись, можно выполнить самые трудные задачи, справиться с могущественным врагом, преодолеть любые невзгоды. Умение объединиться ради общей цели и делает нас гражданами сильной страны», — заявил глава Курганской области.

И поблагодарил всех небезразличных к судьбе Зауралья людей и тех, кто поддерживает движение области вперёд.