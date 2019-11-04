Украина может стать «серой территорией» — эксперт о «Северном потоке-2»
Киев, 4 ноября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» ослабит позиции «Нафтогаза» в переговорах с «Газпромом» о транзите газа через территорию Украины. Об этом 3 ноября заявила эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая украинскому «24 каналу».
Как отметила эксперт, «новая «газовая война» может привести к поднятию тарифов на коммунальные услуги, что в свою очередь, как заявила Брудницкая, может «означать и экономический коллапс и, не исключено, перезагрузку власти».
Брудницкая также отметила, что стоимость украинской газотранспортной системы после решения Дании упадет.
Эксперт отметила, что после падения доходности от украинской ГТС, единственным активом, который останется привлекательным для инвесторов на Украине станет земля.
ИА REGNUM напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал решение Дании по строительству участка газопровода «Северный поток-2».
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