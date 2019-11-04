Вашингтон, 4 ноября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Призедент США Дональд Трамп передал участниками саммита АСЕАН приглашение на «специальный саммит» в США, сообщает 3 ноября The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Источник подчеркивает, что согласно протоколу на подобных встречах должны присутствовать президенты или премьер-министры стран-участниц. А поскольку главу США представлял его советник, десять стран, принимающих участие в саммите АСЕАН, приняли решение делегировать на встречу с О'Брайеном министров иностранных дел.

Согласно заявлению советника президента США, Трамп ожидает гостей в Вашингтоне в начале 2020 года.

Ранее О'Брайен обвинил Китай в запугивании членов саммита АСЕАН.

Напомним, ежегодный инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходит 3−4 ноября в столице Таиланда Бангкоке.