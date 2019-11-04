Кливленд, США, 4 ноября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счётом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Chris Metcalf Паркет «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде

Игра проходила на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась поражением хозяев со счетом 111:131.

Наиболее результативным игроком встречи оказался словенский защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил в матче трипл-дабл с 29 очками, 14 подборами и 15 результативными передачами. Ещё 18 очков на счету его одноклубника — латвийского форварда Кристапса Порзингиса.

У «Кливленда» самым результативным стал форвард Кевин Лав, набравший в матче 29 очков.

Отметим, это третья победа «Маверикс» в последних пяти матчах в следующей игре команда встретится с клубом «Бостон Селтикс». Для «Кавальерс» данное поражение стало третьим в последних четырех играх и в следующем матче клубу предстоит поединок с командой «Орландо Мэджик».