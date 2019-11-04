Омск, 4 ноября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Омске. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Транспортное движение в Омске

Информация о ДТП с пострадавшими поступила в региональное ведомство в 08:50 (05:50 мск). Авария произошла на улице 22 апреля. По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем Mitsubishi, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «ЛиАЗ». В автобусе находились 35 пассажиров, все они — работники предприятия.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Mitsubishi, его пассажирка, водитель автобуса «ЛиАЗ» и его четыре пассажира. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Омске с участием автомобиля без водителя. Автомобиль начал движение, протаранил другое транспортное средство и сбил женщину с трёхлетним ребёнком. Пострадавшие госпитализированы.