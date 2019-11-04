Владивосток, 4 ноября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. На своей странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко поделился радостью о щенках породы акита-ину, которые принесла его собака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Instagram kozhemiako.oleg Олег Кожемяко с щенками

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Глава региона готов отдать щенков в добрые руки после того, как им будут сделаны все необходимые прививки.

«Хочу с вами поделиться счастливым событием для нашей семьи. 1,5 месяца назад на свет появились 6 щенков акита-ину. Три мальчика и три девочки. Это очень ласковые, умные и игривые собаки. Ещё они прекрасные охотники. Через 1,5 недели сделаем им последние прививки и раздадим в добрые руки. Выбирать семьи для наших щенков будем здесь — в соцсетях. Отмечу, что эти собаки не подходят для жизни в квартире, поэтому они отправятся в семьи, у которых есть свой дом, где живут дети», — написал Кожемяко.

Желающим получить щенка редкой породы, губернатор Приморья предложил написать ему в директ.

https://www.instagram.com/p/B4Y1r1lH7w4/

Как сообщало ИА REGNUM, «гены собаководов» нашли шведские учёные в человеческом ДНК. Учёные полагают, что желание человека держать рядом с собой собаку, обусловлено генами.