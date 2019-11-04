Омск, 4 ноября, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Поздравление президента РФ Владимира Путина с Днём народного единства поступило на имя губернатора Омской области Александра Буркова. Как сообщили ИА REGNUM 4 ноября в областном правительстве, глава государства поздравил жителей региона с общегосударственным праздником.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

«Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времён и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал жителям Омской области успехов и здоровья.

Также пришла в Омск телеграмма с поздравлением от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она пожелала омичам успехов во всех начинаниях.

А в поздравлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорится, что задача жителей России — «сообща трудиться на благо страны, её развития и процветания». Медведев пожелал жителям Омской области «крепкого здоровья, счастья и благополучия».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

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