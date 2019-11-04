Берлин, 4 ноября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что количество общественных пунктов зарядки для электромобилей в стране должно быть доведено до 1 млн к 2030 году. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Меркель рассказала о планах по электрификации транспорта в обращении перед совещанием с представителями автомобильной промышленности. Главной темой предстоящей встречи станет обсуждение мер по ускорению перехода на автомобили с низким уровнем вредных выбросов.

«Для этой цели мы хотим создать миллион точек зарядки к 2030 году, и вся отрасль должна будет приложить усилия. Об этом мы и будет говорить», — объяснила канцлер.

Отмечается, что в настоящее время в Германии насчитывается около 20 тысяч общественных станций зарядки для электромобилей. При этом опросы показывают, что отсутствие развёрнутой инфраструктуры является одной из главных причин отказа от электрокаров при выборе автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2019 года Германия обошла Норвегию по количеству используемых электромобилей, став первой страной Европы по этому показателю.