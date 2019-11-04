Луганск, 4 ноября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. 3 ноября украинские боевики обстреляли территорию ЛНР по пяти направлениям. Об этом 4 ноября сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

В 13:50 по населенному пункту Нижнее Лозовое было совершено десять выстрелов из СПГ-9. В 18:45 — по населенному пункту Нижнее Лозовое было совершено десять выстрелов из СПГ-9 и выпущено пять мин из миномета 82 мм. В 22:35 по населенному пункту Нижнее Лозовое было выпущено четыре мины из миномета 82 мм, а также совершено шесть выстрелов из СПГ-9. По населенному пункту Калиново в 21:00 было совершено шесть выстрелов из СПГ-9 и был совершен обстрел из крупнокалиберного пулемета. Восемь выстрелов из БМП-1 было совершено в 21:30 по населенному пункту Славяносербск.

В данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

ИА REGNUM сообщало, 2 ноября ВСУ обстреляли территорию ЛНР по двум направлениям.

ВСУ обстреляли ЛНР по двум направлениям