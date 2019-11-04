Санкт-Петербург, 4 ноября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира. При пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Пожар

Как стало известно сообщение о пожаре в жилом доме на улице Малая Посадская, 17 поступило на горячую линию МЧС в 01:49. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили открытый огонь в трехкомнатной квартире на площади 10 кв. метров. Через полчаса пламя удалось погасить.

На месте пожара обнаружено тело мужчины.

В настоящее время не ясно, что стало причиной возгорания. Обстоятельства трагедии уточняются.