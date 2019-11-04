Вашингтон, 4 ноября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии США должны предоставить «свою стенограмму интервью», чтобы продемонстрировать ложь председателя комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 3 ноября в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По мнению Трампа, республиканцы из Палаты представителей не должны иметь ничего общего с Шиффом и предоставить свою верную расшифровку разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Трамп «Он — проверенный лжец, лжец и уродец, который действительно должен быть привлечен к ответственности!»

Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что Адам Шифф является обманщиком и выдвигает против президента США ложные обвинения.

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