Иваново, 4 ноября, 2019, 04:58 — ИА Регнум. На берегу Волги в Кинешме Ивановской области потушен пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань». Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

«Открытое горение в гостинице «Мирная пристань» в Кинешме ликвидировано в 1:20 мск», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что пожар в плавучей гостинице был локализован на площади 450 кв. м.

По предварительным сообщениям, возгорание возникло в одной из бань гостиницы.