МЧС: пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань» потушен
Иваново, 4 ноября, 2019, 04:58 — ИА Регнум. На берегу Волги в Кинешме Ивановской области потушен пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань». Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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Тушение пожара
«Открытое горение в гостинице «Мирная пристань» в Кинешме ликвидировано в 1:20 мск», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Ранее сообщалось о том, что пожар в плавучей гостинице был локализован на площади 450 кв. м.
По предварительным сообщениям, возгорание возникло в одной из бань гостиницы.