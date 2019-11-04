Москва, 4 ноября, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США. Об этом сообщает голландский телеканал Ziggo Sport.

Steve Даниил Квят

Стюарды оштрафовали российского пилота за обгон мексиканского гонщика Серхио Переса из команды Racing Point на завершающем круге Гран-при «Формулы-1.

"Это невероятно. У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо», — сказал Квят.

В качестве штрафа к итоговому времени Квята добавили пять секунд. Таким образом он опустился с десятого места в рейтинге состязания на 12-е, не завоевав ни одного очка.

В общем зачете за два этапа до конца сезона-2019 российский гонщик занимает 13-е место в зачёте пилотов набрав 34 балла.