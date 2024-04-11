Находка, Приморский край, 4 ноября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Операция по поиску тело погибшего во время взрыва на борту танкера «Залив Америка» моряка возобновилась с рассветом, сообщают «Вести» со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция

Днем ранее поиски тела успехом не увенчались.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября поиски были затруднены сильным ветром. Прибывшие на место проведения операции водолазы не смогли приступить к работе.

Напомним, взрыв газа произошел на танкере «Залив Америка» 2 ноября. Мощным взрывом в воду отбросило трех членов экипажа. Тела двух из них были обнаружены сразу же, поиски третьего ведутся до сих пор.