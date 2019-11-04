Тегеран, 4 ноября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скептически прокомментировал попытки президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в урегулировании ирано-американского конфликта, сообщает 3 ноября агентство Tasnim.

Khamenei.ir Али Хаменеи

Хаменеи напомнил, что французский президент настойчиво пытается стать посредником между Ираном и США и организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом, который, по мнению Макрона, должен решить все иранские проблемы.

«Это означает, что этот человек либо очень простой, либо сотрудничает с Америкой», — заявил верховный духовный лидер Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Али Хаменеи призвал к возобновлению запрета на переговоры с США.