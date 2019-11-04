Кишинёв, 4 ноября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. На выборах мэра столицы Молдавии Кишинева победил кандидат от Партии социалистов Иван Чебан. Как сообщили ИА REGNUM в ЦИК Молдавии, после обработки 100% протоколов Чебан набрал 52,39% голосов. У кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе — 47,61%.

Socialistii.md Ион Чебан

Президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Ивана Чебана с победой, пожелав ему «быть мэром для всех кишиневцев» и «не заниматься в мэрии политикой». Чебан заявил, что так и будет, и что уже с понедельника он возьмется за работу.

Додон и Чебан также выразили надежду, что в Муниципальном совете Кишинева социалисты сформируют большинство с блоком ACUM.

Кандидат ACUM Андрей Нэстасе пока официально не признал победу Чебана. Когда появились первые результаты, указывающие на его поражение, Нэстасе усомнился в честности голосования и не исключил, что может обжаловать результаты.