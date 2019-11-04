Зарастает мусором посёлок Бира в Еврейской АО из-за отсутствия «управляйки»
Еврейская АО, 4 ноября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. В посёлке Бира Еврейской автономной области из-за отсутствия управляющей компании зарастают мусором подъезды жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Казани в преддверии зимы — острый дефицит дворников
В подъездах штукатурное покрытие стен и потолков разрушено, кровля повреждена, подвальные помещения затоплены, захламлены бытовым и строительным мусором, пишет издание «Набат». Орган местного самоуправления до настоящего времени не провёл мероприятия по выбору управляющей организации, что нарушает права граждан на комфортные и безопасные условия проживания.
Прокуратура района вынесла соответствующее представление главе поселковой администрации об устранении выявленных нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, некому будет убирать снег — в Казани в преддверии наступления зимы обнаружился дефицит дворников.