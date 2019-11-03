Киев, 4 ноября, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сомневается, что президент США Дональд Трамп мог сказать о ненависти к Украине, и предлагает строить государство назло всем недоброжелателям. Об этом экс-глава МИДа написал на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По мнению Климкина, президент РФ Владимир Путин якобы заявил когда-то своему американскому коллеге Джорджу Бушу о том, что Украина не является страной.

«Сейчас «Вашингтон Пост» пишет, что так, как будто мог говорить и Трамп. Не знаю, является ли это правдой», — сомневается Климкин.

«Пусть они у нас не верят, каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и на неприятность всем, кто в нас не верит, построим государство», — предложил украинцам бывший министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, американское издание The Washington Post со ссылкой на источники близкие к расследования дела об импичменте президента США сообщило о ненависти Трампа к Украине с самого начала президентского срока. Отношение главы Белого дома к постсоветскому государству изменилось только после встречи с президентом Украина Владимиром Зеленским.