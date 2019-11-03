Москва, 4 ноября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Проблемы переноса времени GPS могут привести к сбоям работы на iPhone 5, iPhone 4, iPad mini и iPad 2. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Apple.

Jay Tamboli Сломанный iPhone

«Если вы не обновите версию iOS для вашего устройства, на некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации», — содержится в сообщении.

В случае отсутствия актуальных обновлений iPhone 5 пользователи могут потерять доступ к магазину App Store и облачному сервису iCloud, а также электронной почте и браузеру.