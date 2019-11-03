Москва, 4 ноября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Александр Семчев, опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом он рассказал изданию «Звезда».

Russian Independent Movie Александр Семчев

"Я в реанимации? Я дома… Это утка», — сказал актёр.

Ранее информацию о госпитализации актёра опровергла его агент Наталья Алгереева. Она сообщила, что Семчев «бодр, весел и здоров и находится дома».

Слухи о том, что заслуженный артист России Александр Семчев срочно помещен в больницу в связи с нарушением сердечного ритма появились в тelegram-каналах 112 и Mash.