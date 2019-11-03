Багдад, 4 ноября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Прекратить разрушающие экономику Ирака беспорядки призвал протестующих премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди, передает 4 ноября Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирака

«Угроза нефтяным интересам и блокирование дорог, ведущих к портам Ирака, приводят к большим потерям, превышающим миллиарды долларов», — заявил иракский премьер, подчеркнув, что существующее положение неизбежно приведет к серьезному росту цен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники акций протеста в Ираке перекрыли основные магистрали в стране.