Кишинёв, 4 ноября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах мэра столицы кандидата от Партии социалистов Иона Чебана. Додон в ходе брифинга пожелал политику стать мэром «для всех жителей» Кишинёва.

Socialistii.md Игорь Додон и Ион Чебан

Не испытывать эйфорию и добиться эффективных результатов на благо всех жителей столицы Молдавии, пожелал новому мэру Кишенева президент страны.

«Хочу поздравить кишинёвцев с тем, что начинается новая позитивная страница в истории современного Кишинёва. Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом», — сказал Додон.

Напомним, после обработки 99,6% бюллетеней Чебан набирает 52,5%, а его конкурент, лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда», Андрей Нэстасе — 47,4%.