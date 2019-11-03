Ольгинский район, Приморский край, 4 ноября, 2019, 01:58 — ИА Регнум. К поискам шести пропавших рыбаков в Приморье подключился гидросамолёт Бе-200, способный приводниться на воду в случае обнаружения терпящих бедствие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Самолёт-амфибия Бе-200

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К настоящему времени обследовано 850 км береговой черты и 12,3 тыс. кв. км акватории. В поисках принимают участие 75 человек, в основном добровольцы, 15 единиц техники, вертолёт МЧС Ми-8 и самолёт Бе-200. Тихоокеанский флот направил в район поиска гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски шести рыбаков, пропавших в Ольгинском районе Приморского края ведутся с 27 октября. Рыбаки вышли в море на вечерний клёв на двухмоторном катере и в назначенное время не вернулись.