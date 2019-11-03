Осло, 4 ноября, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Норвежское судно было атаковано пиратами в Гвинейском заливе. Напавшие похитили 9 членов экипажа, сообщает 3 ноября ирландская телерадиокомпания RTE.

U.S. Navy Африканские пираты

Сообщается, что нападение произошло утром 2 ноября 2019 года примерно в двух милях от берегов Бенина. Поднявшиеся на борт бандиты похитили капитана корабля, а также восемь членов экипажа.

В настоящее время судно вошло в порт Котону. Остальные члены экипажа не пострадали.

Экипаж корабля сотрудничает с властями Бенина, а также связался с родственниками похищенных.

Напомним, Гвинейский залив на западе Африканского континента остается одним из самых опасных морских регионов. Атаки пиратов на суда ведутся с целью ограбления и получения выкупа за похищенных членов команды.