Москва, 4 ноября, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Шестая встреча глав парламентов стран «большой двадцатки» состоится в Токио. Главной темой повестки станет организация свободной, открытой и справедливой торговли, сообщает японский МИД.

Японский флаг

Встреча спикеров парламентов стран «двадцатки» организованна при поддержке Межпарламентского союза (IPU). Россию будет представлять делегация обеих палат парламента.

В состав официальной делегации РФ вошли первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков («Единая Россия») и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Также организаторы анонсировали обсуждение вопросов открытой и справедливой международной торговли, использование современных технологий для создания ориентированного на человека общества и координации усилий по достижению финансового развития и организации прозрачного и эффективного правительства.

На прошлой встрече спикеров парламента G20 в Аргентине главной темой повестки стало содействие целям устойчивого развития.

Напомним, Япония является на сегодня председателем G20 и уже провела в конце июня саммит группы в Осаке. Встреча глав внешнеполитических ведомств анонсирована на конец ноября в Нагое.