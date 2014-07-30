Вашингтон, 4 ноября, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Имя информатора, придумавшего ложную историю со звонком президенту Украины, должно быть раскрыто. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 3 ноября Reuters.

Дональд Трамп

« Должен быть раскрыт информатор, потому что информатор дал ложную информацию, — заявил Трамп, выступая перед представителями СМИ у Бело го дом а . — Он придумал историю».

Президент США также намекнул журналистам, что им известно имя осведомителя и именно они должны сделать его достоянием гласности.

Напомним, в США идет расследование в отношении главы Белого дома, результатом которого может стать импичмент президента. Поводом стал телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого, считают обвинители Трампа, он оказал давление на президента Украины с целью дискредитировать своего противника на предстоящих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена.