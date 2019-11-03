Саратов, 4 ноября, 2019, 00:25 — ИА Регнум. В Саратовской области под лед провалились два 10-летних мальчика. Находившемуся неподалеку мужчине удалось спасти одного из них, сообщает 3 ноября пресс-служба СК по региону.

Лёд

Инцидент произошел вечером около 17:00 в поселке Октябрьский Татищевского района области. Как стало известно, двоюродные братья пошли гулять к пруду, где провалились под лед. Увидевший произошедшее с другого берега рыбак бросился к тонущим на помощь, но спасти смог только одного из них.

Тело второго ребенка нашли в воде прибывшие позже спасатели.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребенка подо льдом на водоеме в Башкирии.