Псков, 4 ноября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Псковский дом ремёсел сегодня, 4 ноября, проведёт конкурс национального костюма, посвящённый Дню народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, конкурс пройдёт в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм».

Русская национальная одежда

Также в Пскове пройдут концерты в Городском культурном центре и Доме офицеров.

В Великих Луках на площади Ленина состоится праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!», а также концерт, а у краеведческого музея состоятся показательные выступления представителей войск специального назначения.

Всего в регионе Дню народного единства посвятили около 300 различных мероприятий. Это концертные программы, вечера отдыха, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия, конкурсы.

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