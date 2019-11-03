Великий Новгород, 4 ноября, 2019, 00:07 — ИА Регнум. В День народного единства сегодня, 4 ноября, в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского покажут спектакль «Колокол и держава». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Юрий Филиппов Здание Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского

Спектакль поставлен по одноимённому роману новгородского писателя, историка, Почётного гражданина Великого Новгорода Виктора Смирнова. Автор постановки — режиссёр Михаил Мамедов.

Роман «Колокол и держава» повествует о событиях последней трети XV века: о покорении Новгородской вечевой республики московским государем Иваном III.

Это одна из самых масштабных постановок в репертуаре Новгородского драмтеатра, в спектакле занята вся труппа. Роль Марфы Борецкой исполняет народная артистка России Любовь Лушечкина, в роли молодого царя Ивана III — Артур Калинин.

Премьера состоялась в Великом Новгороде в декабре 2018 года.

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