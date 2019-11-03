Ташкент, 3 ноября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Делегация международных экспертов в сфере религиозных свобод, а также представителей различных конфессий США прибывают 4 ноября в Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.

Самарканд

В рамках визита запланировано проведение серии семинаров, «круглых столов» и экспертных встреч с участием более 40 ученых-теологов, специалистов в сфере права и религии, лидеров конфессий и социально-активных женщин из США, Великобритании, Швеции, Украины, Казахстана, Пакистана, Камбоджи и Ирака.

Американскую сторону на встречах будут представлять глава Института глобального вовлечения Крис Сайпл, бывший посол по особым поручениям в сфере религиозных свобод Дэвид Саперштейн, один из признанных лидеров мусульманской общины в Северной Америке имам Мохаммед Маджид, пастор Боб Робертс — широко известный среди религиозных и общественно политических кругов США и другие авторитетные ученые.

В течение недели в Ташкенте и Самарканде будет проводиться семинар по вопросам верховенства права и религиозных свобод. Программой семинара предусмотрен обзор ключевых вопросов соотношения религии, законов, государственного регулирования и мер безопасности, а также изучения практики обеспечения свободы вероисповедания в странах в различных политических, социальных и культурных контекстах.

Также, пройдет научно-практический семинар по вопросам укрепления роли женщин в духовно-просветительской сфере и первое заседание рабочей группы в рамках Меморандума между узбекскими Институтом стратегических и межрегиональных исследований, Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского общества и американским Институтом глобального вовлечения.