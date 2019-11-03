Москва, 3 ноября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. В России специалисты нового поколения имеют свой прагматичный подход к жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»

«У людей горят глаза. Видно, что люди знают, что они хотят в следующий год своей жизни, через пять лет, через 10 лет», — сказал Песков, добавив, что молодые люди «знают, что могут, как могут себя предложить, и сколько за это будут получать».

«Абсолютно новый прагматичный характер подхода к своей собственной жизни», — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что после распада СССР система подготовки специалистов разрушилась, а люди не хотели учиться, они хотели «работать в ларьках и не понимали, нужно ли им высшее образование». У счастью, этот период закончился, сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг.

Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

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