Тбилиси, 3 ноября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. 3 ноября грузинский олигарх и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили посетил патриарха Илию II. По сообщению патриархии, Илия II принял у себя Иванишвили вместе с супругой Екатериной Хведелидзе, а также архиереев и других священнослужителей.

Patriarchate.ge Бидзина Иванишвили и Илия II

Иванишвили в ходе встречи отметил, что последние «безответственные заявления и обвинения» вызвали большое волнение и возмущение в обществе. Олигарх указал, что подобные действия являются нападением не только на церковь, но и на государство.

Ранее 3 ноября в кафедральном соборе Святой Троицы на воскресной литургии, которую проводил патриарх, присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. 1 ноября премьер-министр Георгий Гахария посетил патриарха.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Грузии большой резонанс получили последние события в Церкви. 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. В числе заговорщиков были названы нынешний премьер-министр Георгий Гахария и глава МВД Вахтанг Гомелаури. 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного синода Грузинской православной церкви, на котором владыка Петре (Цаава) обвинил Илию II в грехе мужеложства, после чего был лишен патриархом архиерейского сана. Также стало известно, что Священный синод обратится к президенту Грузии с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе.