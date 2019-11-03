Лондон, 3 ноября, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.

Ian Burt Красная карточка

На 79-й минуте матча Сон в подкате сфолил на Гомеше, после чего тот неудачно упал на газон. В результате игрок получил перелом правой ноги. За фол игрок «Тоттенхема» получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября футболист молодежной команды клуба «Рубин» Вячеслав Фомин получил серьезную травму во время матча со «Спартаком», потеряв два литра крови.

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