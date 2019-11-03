Дамаск, 3 ноября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Союзные вооруженным силам Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли сегодня, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

По его словам, колонну, которая двигалась в направлении границы с Ираком, встретили огнем в шести километрах западнее Телль-Тамера. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии Вашингтон объявил о выводе американских войск из Сирии и началась их переброска в Ирак.

Когда Москва и Анкара подписали меморандум по Сирии и Турция объявила о прекращении операции, американские подразделения стали возвращаться на сирийскую территорию.

В конце октября телеканал Al Arabiya сообщил, что пять бронемашин с флагами США были замечены в центре сирийского города Эль-Хасака. Боевые машины направлялись к границе Турции севернее города Аль-Катания.

Также, по данным журналистов, 31 октября была замечена другая военная колонна с флагами США, которая выехала из сирийского города Телль-Тамер, расположенного возле северо-восточной границы страны, в сторону военной базы Сарин.

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