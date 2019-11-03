Москва, 3 ноября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В Москве за две недели выставку, приуроченную к 175-летию художника Василия Поленова, в Новой Третьяковке посетили более 50 тыс. человек. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

«Почти 51 тыс. человек посетили выставку художника Василия Поленова за две недели ее работы в Новой Третьяковке на Крымском валу», — говорится в сообщении.

Экспозиция открылась 17 октября 2019 года и продлится до 16 февраля 2020 года.

Напомним, на выставке, посвященной выдающемуся русскому художнику и педагогу, представлено более 150 произведений из 14 музеев и 4 частных коллекций. Посетители могут увидеть свыше 100 живописных и около 50 графических работ, театральных эскизов, архитектурных проектов, архивных документов и фотографий.