Анкара, 3 ноября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Минобороны Турции осуждает действия Палаты представителей Конгресса США, ранее одобрившей ограничительные меры против Анкары за военную операцию на севере Сирии и признавшей геноцид армян в Османской империи. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в заявлении военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Позиция Палаты представителей США… противоречит турецко-американским договоренностям по Сирии от 17 октября 2019 г, а также наносит удар по союзническим отношениям Анкары и Вашингтона», — отметили в минобороны Турции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США признала притеснение армян в Османской империи 1915 года геноцидом, а также одобрила введение санкций против Турции за военную операцию на севере Сирии.

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